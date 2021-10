Buckingham Palace e la Torre di Londra potrebbero finire in fondo al mare: lo studio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Buckingham Palace, la Torre di Londra, Plaza de España a Siviglia e il Burj Khalifa a Dubai rischiano tutti di finire in fondo al mare se l’umanità non si impegnerà seriamente per frenare i cambiamenti climatici. La fosca previsione arriva da un nuovo studio del gruppo ambientalista Climate Central, secondo cui le attuali emissioni inquinanti aumenteranno le temperature mondiali di tre gradi Celsius provocando un innalzamento dei mari che inghiottirà una cinquantina di città in tutto il mondo, invitate a mettere subito in atto «misure difensive». Senza un significativo intervento, le terre abitate da quasi il 10 per cento dell’attuale popolazione mondiale (oltre 800 milioni di persone) sono a rischio inondazione. Molte piccole nazioni insulari ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021), ladi, Plaza de España a Siviglia e il Burj Khalifa a Dubai rischiano tutti diinalse l’umanità non si impegnerà seriamente per frenare i cambiamenti climatici. La fosca previsione arriva da un nuovodel gruppo ambientalista Climate Central, secondo cui le attuali emissioni inquinanti aumenteranno le temperature mondiali di tre gradi Celsius provocando un innalzamento dei mari che inghiottirà una cinquantina di città in tutto il mondo, invitate a mettere subito in atto «misure difensive». Senza un significativo intervento, le terre abitate da quasi il 10 per cento dell’attuale popolazione mondiale (oltre 800 milioni di persone) sono a rischio inondazione. Molte piccole nazioni insulari ...

