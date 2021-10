Biraghi | «Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento Capitano? Un onore esserlo»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Cristianosi è raccontato ai microfoni ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Venezia: le sue parole Cristianoha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Venezia. Le sue parole. CONATO – «Sto bene, siamo pronti a riprendere il conato. È bello essere in questa posizione di classifica. Ci siamo stati un periodo il mio primo anno e l’avevo un po’ assaggiata, ma poi non eravamo stati in grado di mantenerla. Speriamo di riuscire a mantenere questo livello nell’arco di tutta la stagione. Mi trovo molto bene con Italiano:cambiato il modo di approcciare le partite, di ragionare in campo. Sono soluzioni nuove per noi, ma laassimilate da subito. Il mister è stato bravo a farcele capire, fin dal ritiro. ...

ancora tanti margini di miglioramento e questo è importante'. Una bella emozione per lui ...però non la prende troppo seriamente, indicando come di capitani, in una squadra, ce ne sia ...Commenta per primo Cristiano, terzino sinistro e capitano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale ... sono soluzioni nuove per noi ma leassimilate fin dal ritiro.Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali commenta le sue prime partite con la fascia da capitano al braccio e afferma che ci sono tanti leader nel ...Cristiano Biraghi si è raccontato ai microfoni ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Venezia: le sue parole Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista ...