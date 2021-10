Amedeo Goria eliminato al Grande Fratello Vip: perso il televoto contro Raffaella Fico e Davide Silvestri (Di sabato 16 ottobre 2021) Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri sono i tre nomi candidati all’eliminazione al Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda questa sera si scopre il nuovo eliminato di questa edizione, il più votato dal pubblico da casa. E a dover abbandonare definitivamente il gioco è Amedeo Goria, dopo essere stato uno dei protagonisti di puntata dopo il doppio incontro con la figlia Guenda e la compagna Vera Miales. Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri al televoto Al Grande Fratello Vip è ballottaggio tra ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)sono i tre nomi candidati all’eliminazione alVip. Nella puntata in onda questa sera si scopre il nuovodi questa edizione, il più votato dal pubblico da casa. E a dover abbandonare definitivamente il gioco è, dopo essere stato uno dei protagonisti di puntata dopo il doppio incon la figlia Guenda e la compagna Vera Miales.alAlVip è ballottaggio tra ...

