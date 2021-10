Albano | il saluto che non ti aspetti | fan colpiti

Leggi su youmovies

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il gesto diquesta volta è stato davvero inaspettato: ma ecco che cosa ha fatto il noto cantante, pronto per lì’avventura a Ballando.è un personaggio che non ha certo bisogno di particolare presentazioni. La sua carriera musicale e, in un certo senso, anche televisiva sono là a parlare per lui. Molto spesso