Wta Indian Wells 2021: Azarenka e Ostapenko prime semifinaliste, Pegula e Rogers ko (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viktoria Azarenka e Jelena Ostapenko sono le prime due semifinaliste al torneo Wta 1000 Indian Wells 2021 di tennis. In poco più di un’ora e mezza di gara, Azarenka ha sconfitto in due set (6-4 6-2) la statunitense Jessica Pegula. La padrona di casa ha iniziato bene (0-2), ma la bielorussa ha poi piazzato un break importante (4-2) che l’ha lanciata verso la conquista del primo set. Nella seconda frazione, Pegula risponde game su game alla bielorussa (2-2), ma poi perde il servizio ai vantaggi e vede nuovamente scappar via l’avversaria (3-2) fino al 6-2 che chiude set e match. Azarenka conquista così il primo posto in semifinale. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI Jelena Ostapenko ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viktoriae Jelenasono ledueal torneo Wta 1000di tennis. In poco più di un’ora e mezza di gara,ha sconfitto in due set (6-4 6-2) la statunitense Jessica. La padrona di casa ha iniziato bene (0-2), ma la bielorussa ha poi piazzato un break importante (4-2) che l’ha lanciata verso la conquista del primo set. Nella seconda frazione,risponde game su game alla bielorussa (2-2), ma poi perde il servizio ai vantaggi e vede nuovamente scappar via l’avversaria (3-2) fino al 6-2 che chiude set e match.conquista così il primo posto in semifinale. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI Jelena...

