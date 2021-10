Vieri, De Rossi e Del Piero: oggi gli esami finali per i prossimi tecnici Uefa A (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giornata di esami per tanti ex giocatori della Serie A che vogliono ottenere il patentino da allenatore Si tengono nella giornata di oggi gli esami per gli allievi del corso allenatori Uefa B/A. diversi i volti noti all’interno del Centro Tecnico Fedrale, da Alessandro Del Piero a Christian Vieri, come riportato da Sportface. Il programma della giornata prevede prima gli esami orali e nel corso del pomeriggio gli esami scritti. Superando l’esame, gli allenatori potranno allenare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A Timvision) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Ecco l’elenco completo degli studenti ammessi agli esami ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giornata diper tanti ex giocatori della Serie A che vogliono ottenere il patentino da allenatore Si tengono nella giornata digliper gli allievi del corso allenatoriB/A. diversi i volti noti all’interno del Centro Tecnico Fedrale, da Alessandro Dela Christian, come riportato da Sportface. Il programma della giornata prevede prima gliorali e nel corso del pomeriggio gliscritti. Superando l’esame, gli allenatori potranno allenare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A Timvision) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Ecco l’elenco completo degli studenti ammessi agli...

