Veneto Classic 2021 | il percorso ai raggi X Tracciato tecnico e impegnativo | decisiva la parte finale

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre ci sarà l’esordio della nuova, a chiudere la quattro giorni “Ride the Dreamland” organizzata da Filippo Pozzo e Jonny Moletta, dopo il Giro deltenutosi ieri. Un graditissimo ritorno nove anni dopo l’ultima volta e un’entusiasmante novità chiudono la stagionedel ciclismo in Italia. La nuovaa, con undi 208 km, porterà i corridori da Venezia a Bassano del Grappa. Come si evince dall’altimetria di seguito, lainiziale è quella meno ricca di insidie:pianeggiante sino al km 50, in cui icipanti dovranno affrontare il Muro di Ca’ del Poggio, il primo ostacolo: 140 m di dislivello, pendenza media del 12.7%, massima pari al 19%. Dopo il Muro i corridori ...