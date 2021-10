Tutto quello che c’è da sapere sul Salone del Libro di Torino 2021 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna finalmente in presenza. Dal 14 al 18 ottobre 2021, infatti, i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere e gli spazi del Centro Congressi Lingotto del capoluogo piemontese ospitano la più grande fiera dell’editoria italiana, uno dei più importanti appuntamenti culturali dell’anno. La 33esima edizione è dedicata a Dante Alighieri, nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte, con il tema Vita Supernova. Così gli organizzatori hanno spiegato il riferimento del titolo: “La supernova è una stella che esplode. La sua energia può essere utile o distruttiva, la sua luce può accecare o illuminare. Il mondo dopo il covid-19 è la grande incognita che ci troviamo a decifrare e avremo bisogno di uno sguardo lungimirante per costruire un futuro in cui valga la pena di ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 ottobre 2021) IlInternazionale delditorna finalmente in presenza. Dal 14 al 18 ottobre, infatti, i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere e gli spazi del Centro Congressi Lingotto del capoluogo piemontese ospitano la più grande fiera dell’editoria italiana, uno dei più importanti appuntamenti culturali dell’anno. La 33esima edizione è dedicata a Dante Alighieri, nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte, con il tema Vita Supernova. Così gli organizzatori hanno spiegato il riferimento del titolo: “La supernova è una stella che esplode. La sua energia può essere utile o distruttiva, la sua luce può accecare o illuminare. Il mondo dopo il covid-19 è la grande incognita che ci troviamo a decifrare e avremo bisogno di uno sguardo lungimirante per costruire un futuro in cui valga la pena di ...

Advertising

elisatoffoli : Io. Questa è la vista dal mio studietto. In questo periodo sto cantando tutto quello che ho scritto. Bacini ? - borghi_claudio : @MassimoAmbroset @Nare_bor @looking4wd @Luca_Fantuzzi Mi pare fosse chiaro. PD LEU E FI superfavorevoli a green pas… - LucaBizzarri : Certo che se avresti potuto e, per scelta, non ti sei vaccinato, quando tutto sarà finito(e presto sarà finito, gra… - Frank196018 : @Moonlightshad1 Al tempi del Conte 2 hanno ipotizzato di tutto...pure l'arrivo della malaria. Non c'è sintonia tra… - salvy81 : Mandi un progetto.. chiedi se ci sono modifiche da fare… non te ne fanno continui a lavorarci, finalizzi tutto! E p… -