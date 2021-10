Tiago Pinto lavora sul mercato: le strategie dei giallorossi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la rosa della Roma in vista del mercato invernale. Le strategie della società americana sono chiare: dentro un terzino e un centrocampista. Pinto, Roma, mercato I nuovi obiettivi della Roma Tiago Pinto sta puntando Zakaria. Il giocatore elvetico è un pallino anche di Mourinho. Inoltre l’obiettivo per la difesa porta a Bereszynski della Sampdoria. Nel suo stesso ruolo Reynolds potrebbe andare in prestito. LEGGI ANCHE: Roma, Pinto è al lavoro per il rinnovo di un giocatore top LEGGI ANCHE: Roma, corsa contro il tempo per rimettere in sesto il top player in vista della Juve! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore sportivo giallorossoè al lavoro per rinforzare la rosa della Roma in vista delinvernale. Ledella società americana sono chiare: dentro un terzino e un centrocampista., Roma,I nuovi obiettivi della Romasta puntando Zakaria. Il giocatore elvetico è un pallino anche di Mourinho. Inoltre l’obiettivo per la difesa porta a Bereszynski della Sampdoria. Nel suo stesso ruolo Reynolds potrebbe andare in prestito. LEGGI ANCHE: Roma,è al lavoro per il rinnovo di un giocatore top LEGGI ANCHE: Roma, corsa contro il tempo per rimettere in sesto il top player in vista della Juve! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

