Tecniche di rianimazione | la campagna di sensibilizzazione arriva a Telese Terme

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Per il nono anno consecutivo, Italian Resuscitation Council (IRC) accoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (www.erc.edu), a promuovere, sviluppare e realizzare unadiper laCardiopolmonare a cui in Italia è stato dato il nome di “Viva!”. Dunque, dall’11 al 17 ottobre, in tutta Italia saranno organizzate iniziative sulledicardiopolmonare e allasull’arresto cardiaco: il World Restart a Heart Day. Venerdì 15 ottobre, a partire dalle ore 21, grazie all’impegno di CIVES (Coordinamento infermieri volontari per emergenze sanitarie), si svolgerà in piazza Minieri a...

L'appello lanciato in occasione di " Viva! La settimana per lacardiopolmonare ", ... I cittadini saranno invitati a partecipare alle esercitazioni sulledel massaggio cardiaco su ...L'appello lanciato in occasione di 'Viva! La settimana per lacardiopolmonare', giunta ... I cittadini saranno invitati a partecipare alle esercitazioni sulledel massaggio ...Anche a Telese Terme la campagna di sensibilizzazione sulle tecniche di rianimazione. Venerdì 15 ottobre: “La vita nelle mani dei ragazzi - Cives in piazza tra i giovani” ...Venerdì 15 ottobre, a partire dalle ore 21, grazie all’impegno di CIVES (Coordinamento infermieri volontari per emergenze sanitarie), si svolgerà in piazza Minieri a Telese Terme l’evento “La vita nel ...