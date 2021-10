Strage in Norvegia: un uomo con arco e frecce trafigge i passanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una Strage in Norvegia è stata compiuta ieri sera da un giovane trentenne con arco e frecce. L’aggressore ha incominciato a colpire i passanti in diversi punti di Kongsberg, cittadina distante 85 chilometri da Oslo. Non si esclude la possibilità di un atto terroristico. La Norvegia vive momenti di paura. Strage in Norvegia: 5 persone morte e 2 feriti le vittime coinvolte Cinque persone sono morte in Norvegia trafitte da delle frecce. Due persone invece sono ferite. Un uomo ieri sera ha cominciato a prendere di mira i passanti in diverse zone di Kongsberg, cittadina a 85 chilometri da Oslo. L’aggressore era munito di arco e frecce. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unainè stata compiuta ieri sera da un giovane trentenne con. L’aggressore ha incominciato a colpire iin diversi punti di Kongsberg, cittadina distante 85 chilometri da Oslo. Non si esclude la possibilità di un atto terroristico. Lavive momenti di paura.in: 5 persone morte e 2 feriti le vittime coinvolte Cinque persone sono morte intrafitte da delle. Due persone invece sono ferite. Unieri sera ha cominciato a prendere di mira iin diverse zone di Kongsberg, cittadina a 85 chilometri da Oslo. L’aggressore era munito di. La ...

