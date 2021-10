Salernitana | Kastanos scalda i motori | è lui il vice Ribery

Leggi su footdata

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo l’infortunio di Franck Ribéry mister Castori sta pensando di utilizzare nel ruolo del francese Grigoris, che in rosa è quello che gli si avvicina di più per caratteristiche: tecnica, visione di gioco e capacità di smarcarsi. Contro il Sassuolo, il cipriota ha giocato in quella zona del campo, fornendo un’ottima prestazione.è rimasto in panchina (senza mai giocare) nelle prime 4 partite, ma poi ha approfittato dello stop del numero 7 a Reggio Emilia per prendersi una maglia da titolare, convincendo un po’ tutti. La prestazione contro il Genoa poi, in cui ha giocato da mezzala, è stata ancora più positiva, grazie anche al suo assist fornito a Djuric per la rete decisiva.è quindi candidato ad un posto da titolare nella prossima sfida contro lo Spezia. Da jolly qual è dovrà assicurare qualità in mezzo al ...