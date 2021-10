Rrahmani: “Con Spalletti siamo più uniti rispetto all’anno scorso, noi lo seguiamo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all’inizio. Mi trovo bene e speriamo di continuare così, non è mai il gioco di un singolo ma di tutta la squadra. Con Spalletti siamo più uniti rispetto allo scorso anno, fa un lavoro importante e noi lo seguiamo, le due cose non possono essere separate. Ora ripartiamo dopo la sosta, pronti a dare il massimo. Non è mai facile affrontare le squadre di Juric per gioca uomo contro uomo a tutto campo, servirà la mentalità giusta. Il gol alla Fiorentina è una tattica studiata dal Borussia Dortmund, la preparammo il pomeriggio della partita. Le palle inattive sono un’opportunità importante per sbloccare le partite difficili, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amir, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Stiamo facendo bene, anche seancora all’inizio. Mi trovo bene e speriamo di continuare così, non è mai il gioco di un singolo ma di tutta la squadra. Conpiùalloanno, fa un lavoro importante e noi lo, le due cose non possono essere separate. Ora ripartiamo dopo la sosta, pronti a dare il massimo. Non è mai facile affrontare le squadre di Juric per gioca uomo contro uomo a tutto campo, servirà la mentalità giusta. Il gol alla Fiorentina è una tattica studiata dal Borussia Dortmund, la preparammo il pomeriggio della partita. Le palle inattive sono un’opportunità importante per sbloccare le partite difficili, ...

