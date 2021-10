Riforme | Pd | ' scaduto termine referendum per voto 18enni al Senato | a breve in gazzetta'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Nella giornata di ieri èildi tre mesi dalla pubblicazione notiziale inUfficiale, avvenuta il 13 luglio, per chiedere unsulla revisione costituzionale che dà ai diciotto-venticinquenni, circa quattro milioni di elettori, il diritto dialdella Repubblica". Lo dichiarano il deputato Stefano Ceccanti (che è stato relatore alla Camera), il deputato Andrea Giorgis (responsabile per le questioni istituzionali della segreteria Pd) e ilre Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali e relatore al. "ll testo in seconda deliberazione era stato approvato il 9 giugno 2021 alla Camera e l'8 luglio al. Non essendovi stata ...

"L'estensione del voto ai 18enni anche per le elezioni dei rappresentanti del Senato è una realtà. Ieri, 13 ottobre 2021, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo che non sarà necessario indire". Così, in un post, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.