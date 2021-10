Qui Lazio | Sarri può sorridere | Immobile e Zaccagni in gruppo

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Buone notizie dall’infermeria perin vista di-Inter Manca sempre meno a-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Buone notizie in casa biancoceleste per Maurizioche potrà contare sia susia su: entrambi saranno infatti a disposizione per il match di sabato contro l’Inter. “ha recuperato dall’infortunio muscolare e contro l’Inter tornerà a guidare l’attacco. Ok pure, fermo negli ultimi due giorni per un attacco influenzale: l’ex Verona ha saltato solo una porzione di prove per effettuare un lavoro differenziato” riporta lasiamonoi, sito vicino alle vicende biancocelesti. L'articolo proviene da intermagazine.