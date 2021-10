Piccole imprese crescono Ecco come secondo Banca Ifis

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche l’imprenditore leader cambia ruolo in azienda e diventa un tessitore di equilibri e relazioni in una gestione a distanza dei team.l’ultimo Market Watch Pmi di, realizzato in collaborazione con Format Research, su un campione rappresentativo di oltre 500 Pmi italiane, una pmi su due ritiene che la leadership sia determinante nella gestione efficiente dei gruppi di lavoro. Per il 61% dellee medieun leader, prima di tutto, deve saper motivare. Poi essere in grado di programmare il lavoro (45%) quindi dimostrare capacità di problem solving (36%). Empatia e integrità (entrambe al 12% delle preferenze) e soprattutto visione, caratteristica intrinseca ma individuata solo dal 7% del campione, appaiono oggi quasi secondarie. La dimensione d’impresa non è secondaria: ...