Novità sul Reddito di Cittadinanza: se è necessario posso percepirlo anche i morti. E può finire a chiunque (Di giovedì 14 ottobre 2021) Corleone, Palermo, un uomo percepiva il Reddito di Cittadinanza di una persona deceduta da ormai un anno. Purtroppo non è la prima truffa ai danni dello stato a mezzo del Reddito di Cittadinanza, ma qesta è se possibile più assurda delle altre: un uomo a Corleone in provincia di Palermo ha continuato a percepire il sussidio di un altra persona dopo il suo decesso avvenuto nel 2020, senza ovviamente averne nessun diritto. Come riporta Il Messaggero l’uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza che, collaborando con l’Inps ha scoperto la truffa grazie alla richiesta fatta dall’uomo per continuare a percepire il sussidio non suo. In realtà si è poi scoperto grazie ad ulteriori accertamenti che l’originale richiedente ora defunto, non aveva il diritto di percepire il sussidio perché al momento ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Corleone, Palermo, un uomo percepiva ildidi una persona deceduta da ormai un anno. Purtroppo non è la prima truffa ai danni dello stato a mezzo deldi, ma qesta è se possibile più assurda delle altre: un uomo a Corleone in provincia di Palermo ha continuato a percepire il sussidio di un altra persona dopo il suo decesso avvenuto nel 2020, senza ovviamente averne nessun diritto. Come riporta Il Messaggero l’uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza che, collaborando con l’Inps ha scoperto la truffa grazie alla richiesta fatta dall’uomo per continuare a percepire il sussidio non suo. In realtà si è poi scoperto grazie ad ulteriori accertamenti che l’originale richiedente ora defunto, non aveva il diritto di percepire il sussidio perché al momento ...

