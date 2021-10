Advertising

TgrRaiSicilia : #Maltempo. Domani allerta meteo in Sicilia. Violento nubifragio a Palermo nel pomeriggio: allagamenti e disagi. - 3BMeteo : Nubifragio a #Palermo con allagamenti e frane #maltempo #14ottobre - Salvo_Parisi : Allagamenti e frane, la provincia di #Palermo #Sicilia sott'acqua. #maltempo #climatebreakdown #climatecrisis - Salvo_Parisi : Nubifragio a #Palermo #Sicilia: strade come fiumi, box allagati e gente bloccata in auto #maltempo… - ilfattovideo : Maltempo a Palermo, frana e fiumi di fango a Partanna-Mondello: le immagini -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Palermo

APPROFONDIMENTI IL METEO, scuole chiuse a Catanzaro, scuole chiuse a Catanzaro: allerta arancione della Protezione Civile, le strade diventano fiumi d'acqua Sono centinaia ...9.55, paura per smottamento Nubifragi a, con strade, negozi e garage invasi dall'acqua. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco. Nella zona di Partanna Mondello paura per una ...L'Ismett di Palermo è l’ospedale tecnologicamente più avanzato in Europa e fra i primi al mondo. A certificare il livello tecnologico raggiunto è stato il College of Healthcare Information Management ...In alcune zone della più grande delle isole delle Eolie, il mare si è portato via la spiaggia e in alcuni punti a Canneto e Acquacalda ha raggiunto anche le abitazioni. Per il forte vento che soffia d ...