Le offese sessuali degli hater ai personaggi pubblici anche giornalisti e attivisti verranno rimosse

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo quanto accaduto nell’ultimo mese, Facebook sta cercando di fare le pulizie autunnali. Il suo obiettivo è sempre quello di presentarsi come una sorta di piattaforma dai toni sempre positivi, nonostante le evidenze vadano altrove. In ogni caso, Antigone Davis – capo del dipartimento di Facebook sulla sicurezza globale – ha annunciato che è già in corso una operazione molto capillare di rimozione di contenuti che implicano una fortezzazioneutenti,dei. LEGGI> Chi c’è nella blacklist di individui e associazioni ritenute pericolose (e bloccate) da Facebook Facebook controzzazione dei commentiutenti Profili, Pagine, gruppi o eventi dedicati allazzazione di un ...

Ultime Notizie dalla rete : offese sessuali

Giornalettismo.com

...in famiglia (sfociati in più occasioni in violenzenei confronti dell'ex coniuge e di soggetti minorenni), disponendo altresì il divieto di frequentare i luoghi abituali delle persone,......famiglia (sfociati in più occasioni in violenzenei confronti dell'ex coniuge e di soggetti minorenni), disponendo altresì il divieto di frequentare i luoghi abituali delle persone, ...Lei è Karolina Sarasua ed una calciatrice dell'Osasuna femminile, squadra femminile di calcio, che ha ricevuto l'ennesima violenza a sfondo sessuale e sessista. Questa volta non è stato un allenatore ...grosseto. Picchiata fino a farle saltare due denti. E anche costretta a prostituirsi con gli spacciatori per pagare la droga che serviva a lui. È il racconto che una cinquantenne aveva fatto nel genna ...