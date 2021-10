Jundo | nasce il Netflix dei fumetti | la piattaforma digitale per espendere l' orizzonte del fumetto

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Nasce Jundo, la Netfix dei fumetti - ArgomentoL : Editoria: nasce Jundo, la Netflix dei fumetti - Agenzia_Italia : Nasce Jundo, la Netfix dei fumetti -

Ultime Notizie dalla rete : Jundo nasce

AGI - Agenzia Italia

con l'obiettivo di abbattere l'eterno conflitto tra digitale e cartaceo , dando la possibilità agli artisti stessi di proporre le proprie opere nei due formati. Tramite sito e app, il ...AGI - La digitalizzazione dell'editoria è un fenomeno sempre più pervasivo e riguarda anche i fumetti. In quest'ottica, la piattaforma digitale italiana per la lettura di fumetti online sia italiani sia internazionali, prodotti da giovani autori e autrici. Una startup creata nel 2020 da un team di 14 ...Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura dei fumetti online sia italiani che internazionali. La digitalizzazione dell'editoria colpisce, duqnue, anche i fumetti pronti ...La digitalizzazione dell’editoria investe ora anche il mondo dei fumetti. In quest’ottica nasce Jundo, la piattaforma digitale italiana per la lettura di ...