Inter, Lautaro-Dzeko contro la Lazio: anche Correa torna disponibile (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo Lautaro, anche Correa ha smaltito l’affaticamento muscolare e ha regolarmente preso parte all’ultima seduta di allenamento con l’Argentina. Lo stesso attaccante ha rassicurato i tifosi sui propri profili social con la frase “pronto per domani”, che conferma la sua presenza in panchina nella gara contro il Perù. Al termine di quest’ultima, lui e Lautaro saliranno su un aereo privato che li riporterà in Italia nella notte di venerdì, mentre gli altri tre sudamericani (Vecino, Vidal e Sanchez) andranno direttamente a Roma. Intanto ad Appiano, dopo il lavoro di scarico della giornata di ieri, Dzeko e Calhanoglu si sono allenati con il resto del gruppo e potrebbero formare l’insolita coppia d’attacco all’Olimpico contro la Lazio, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopoha smaltito l’affaticamento muscolare e ha regolarmente preso parte all’ultima seduta di allenamento con l’Argentina. Lo stesso attaccante ha rassicurato i tifosi sui propri profili social con la frase “pronto per domani”, che conferma la sua presenza in panchina nella garail Perù. Al termine di quest’ultima, lui esaliranno su un aereo privato che li riporterà in Italia nella notte di venerdì, mentre gli altri tre sudamericani (Vecino, Vidal e Sz) andranno direttamente a Roma. Intanto ad Appiano, dopo il lavoro di scarico della giornata di ieri,e Calhanoglu si sono allenati con il resto del gruppo e potrebbero formare l’insolita coppia d’attacco all’Olimpicola, con ...

Advertising

Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : Il grande rebus di #Inzaghi sull'attacco dell'#Inter per #LazioInter: 1 #Dzeko + #Lautaro in jet lag. 2 #Dzeko +… - Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - sportface2016 : #Inter, #Lautaro-#Dzeko contro la #Lazio: anche #Correa torna disponibile - mr_kubra : RT @SimoneTogna: Esclusiva per #fcinternews, Hidalgo, agente Julian #Alvarez: “Ha qualcosa di Milito e potrebbe giocare con Lautaro o Ibra.… -