Inter, incontro in vista per trattare il suo rinnovo! (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questione dei giocatori in scadenza non tiene banco solo in casa Milan, ma anche in casa Inter con la situazione spinosa legata a Marcelo Brozovic. Inter Brozovic mercato rinnovoE’ previsto per la giornata di oggi l’incontro per il rinnovo di Marcelo Brozovic tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra. Brozovic ed i suoi agenti chiedono 6 milioni a stagione per 4 anni, cifra ritenuta un pò troppo elevata. L’ottimismo per la buona riuscita della trattativa è comunque alto nonostante l’Interesse di squadre come PSG, Chelsea e Newcastle. L’ipotesi da scartare è sicuramente quella di un suo eventuale passaggio al Milan dato che il padre aveva espresso suo padre aveva espresso più volte la sua volontà di non andare lì. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questione dei giocatori in scadenza non tiene banco solo in casa Milan, ma anche in casacon la situazione spinosa legata a Marcelo Brozovic.Brozovic mercato rinnovoE’ previsto per la giornata di oggi l’per il rinnovo di Marcelo Brozovic tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra. Brozovic ed i suoi agenti chiedono 6 milioni a stagione per 4 anni, cifra ritenuta un pò troppo elevata. L’ottimismo per la buona riuscita della trattativa è comunque alto nonostante l’esse di squadre come PSG, Chelsea e Newcastle. L’ipotesi da scartare è sicuramente quella di un suo eventuale passaggio al Milan dato che il padre aveva espresso suo padre aveva espresso più volte la sua volontà di non andare lì. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez L'articolo proviene da ...

