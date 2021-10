Incendio deposito Airola, Abbate: “Disponibile ad interlocuzione istituzionale” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’inferno di fiamme e fuoco divampato all’interno di un deposito aziendale contenente materiale plastico, vernici e solventi, ubicato nella zona industriale di Airola in provincia di Benevento, ha assunto, ormai, le dimensioni di un vero disastro. Non solo per le ripercussioni che potrà avere per l’ambiente, ma anche per le ricadute economiche legate all’interruzione della produzione all’interno dell’azienda interessata”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino Abbate. “Una vicenda che poteva essere ancora più drammatica se fossero rimasti travolti dall’Incendio anche i lavoratori presenti. Sciagura per fortuna evitata. Grande attenzione, ora, dovrà essere posta ai rilievi effettuati dall’Arpac al fine di porre in essere ogni utile azione a tutela della salute degli abitanti della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’inferno di fiamme e fuoco divampato all’interno di unaziendale contenente materiale plastico, vernici e solventi, ubicato nella zona industriale diin provincia di Benevento, ha assunto, ormai, le dimensioni di un vero disastro. Non solo per le ripercussioni che potrà avere per l’ambiente, ma anche per le ricadute economiche legate all’interruzione della produzione all’interno dell’azienda interessata”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino. “Una vicenda che poteva essere ancora più drammatica se fossero rimasti travolti dall’anche i lavoratori presenti. Sciagura per fortuna evitata. Grande attenzione, ora, dovrà essere posta ai rilievi effettuati dall’Arpac al fine di porre in essere ogni utile azione a tutela della salute degli abitanti della ...

