Green pass, porti a rischio blocco. Draghi convoca i sindacati (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Questo passaporto verde è solamente una manovra economica non sanitaria" ha detto il portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, "se non ci saranno novità bloccheremo il porto di Trieste, sia in entrata che in uscita". La circolare del Viminale: "Mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti" Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Questoaporto verde è solamente una manovra economica non sanitaria" ha detto il portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, "se non ci saranno novità bloccheremo il porto di Trieste, sia in entrata che in uscita". La circolare del Viminale: "Mettere a disposizione del personale sprovvisto ditest molecolari o antigenici rapidi gratuiti"

