Green pass | fonti P Chigi | obbligo al via da domani | nessuna proroga

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Nessuno slittamento, nessun rinvio. L'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro scatterà domani, come deciso dal governo. Lo confermano all'Adnkronos fonti di Palazzo Chigi, escludendo che, come chiesto dai portuali di Trieste, ci sia una proroga al 30 ottobre, per prendere del tempo e convenire su nuove soluzioni. Intanto il governo ragiona sulla possibilità di intervenire nuovamente sul prezzo dei tamponi. Sono due le strade percorribili: la prima passa da una riduzione dei prezzi, escludendo tuttavia la gratuità dei test 'stana Covid'. L'altra invece prevede un credito d'imposta che consenta alle imprese che si fanno carico del costo dei tamponi di detrarne l'onere, assieme alle spese di sanificazione sostenute.

