Green pass, dice no anche il sindacato Aeronautica Militare: “Sit-in a Sigonella” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Contro questo Green pass si amplia di giorno in giorno la platea di lavoratori e associazioni che li rappresentano. Il governo, molto probabilmente, non aveva calcolato una contestazione di questa portata. Prova ne è che a protestare è pure il sindacato Aeronautica Militare (Siam), che ha indetto il primo “sit-in” della storia Aeronautica ai cancelli d’ingresso della base di Sigonella. Green pass, il sit-in indetto dal sindacato Aeronautica Militare Certo, non parliamo di decine di migliaia di manifestanti e di per sé questo presidio non avrà la stesso impatto dei blocchi annunciati dai portuali di Trieste. Eppure l’aspetto prettamente simbolico non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Contro questosi amplia di giorno in giorno la platea di lavoratori e associazioni che li rappresentano. Il governo, molto probabilmente, non aveva calcolato una contestazione di questa portata. Prova ne è che a protestare è pure il(Siam), che ha indetto il primo “sit-in” della storiaai cancelli d’ingresso della base di, il sit-in indetto dalCerto, non parliamo di decine di migliaia di manifestanti e di per sé questo presidio non avrà la stesso impatto dei blocchi annunciati dai portuali di Trieste. Eppure l’aspetto prettamente simbolico non è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - clubuds : RT @clubuds: Green Pass. C'È CHI AFFERMA CHE IL CERTIFICATO SERVE PER TRACCIARE E CONTROLLARE I CITTADINI. SFATIAMO QUESTA FANTASIOSA IMMA… - TuttoSesto : #GreenpassObbligatorio: nella Piana fiorentina oltre 8mila non vaccinati - TuttoSesto - -