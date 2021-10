Ghali: nuova collaborazione con McDonald’s (Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO – McDonald’s lancia il nuovo modo di preparare i panini che li renderà ancora più unici e irresistibili, e con l’occasione annuncia una nuova speciale collaborazione con Ghali – da sempre grande lover del brand, uno dei volti italiani testimone unico dei valori dello stare insieme, dell’inclusione e della multiculturalità. Quella con Ghali si inserisce Nella scia delle collaborazioni Internazionali Portate avanti da McDonald in Altri Paesi con artisti venire Travis Scott, BTS e J Balvin . “ Da sempre McDonald’s è un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma arriva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L’idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO –lancia il nuovo modo di preparare i panini che li renderà ancora più unici e irresistibili, e con l’occasione annuncia unaspecialecon– da sempre grande lover del brand, uno dei volti italiani testimone unico dei valori dello stare insieme, dell’inclusione e della multiculturalità. Quella consi inserisce Nella scia delle collaborazioni Internazionali Portate avanti da McDonald in Altri Paesi con artisti venire Travis Scott, BTS e J Balvin . “ Da sempreè un posto in cui mi sento a casa. Ci andavo da bambino quando mamma arriva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L’idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi ...

