Fontinalia | la festa delle acque sorgive dedicate al Dio Fons

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente,; le celebrazioni in onore di, noto anche come Fontus, Diosorgenti efonti, figlio di Giano e della ninfa Giuturna., il Dioe il cultoLain onore del Dio, detta, si celebrava il 13 ottobre. Nella religione romanaera la divinità patrocinantefonti e dell’acqua sorgiva, figlio di Giano e della ninfa Giuturna, nonché fratello di Tiberino, un antico dio italico di natura fluviale legato al fiume Tevere. L’acqua era un elemento importante per gli antichi romani che la celebravano non solo tramite le ...