Dalla conversione all’Islam ai precedenti: chi è l’attentatore di Kongsberg armato di arco e frecce (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si chiama Espen Andersen Brathen l’uomo di 37 anni che ieri sera ha ucciso cinque persone con arco e frecce nella città norvegese di Kongsberg. Secondo i servizi di intelligence norvegesi, l’azione risulta al momento un “atto terroristico”, anche se le indagini devono ancora appurarne le motivazioni. L’uomo, un pregiudicato convertito all’Islam, era già noto alle autorità del paese scandinavo come potenziale estremista islamico. Il capo della polizia Ole Bredrup Sæverud ha infatti dichiarato che erano già sorti “timori relativi alla sua radicalizzazione”, aggiungendo che durante un interrogatorio l’uomo ha confessato. “Gli eventi a Kongsberg attualmente sembrano essere stati un atto terroristico, ma l’indagine (…) chiarirà in modo più dettagliato da cosa sono stati motivati “, ha detto il servizio di ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si chiama Espen Andersen Brathen l’uomo di 37 anni che ieri sera ha ucciso cinque persone connella città norvegese di. Secondo i servizi di intelligence norvegesi, l’azione risulta al momento un “atto terroristico”, anche se le indagini devono ancora appurarne le motivazioni. L’uomo, un pregiudicato convertito, era già noto alle autorità del paese scandinavo come potenziale estremista islamico. Il capo della polizia Ole Bredrup Sæverud ha infatti dichiarato che erano già sorti “timori relativi alla sua radicalizzazione”, aggiungendo che durante un interrogatorio l’uomo ha confessato. “Gli eventi aattualmente sembrano essere stati un atto terroristico, ma l’indagine (…) chiarirà in modo più dettagliato da cosa sono stati motivati “, ha detto il servizio di ...

camminodiritto : In fase di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 è stato approvato un emendamento che preve… - jacoposimonetta : @diegohp93 @eImudo La notizia è confermata direttamente dalla Polizia Norvegese. L’unica cosa errata è il nome del… - Paola7460 : RT @BeppeBort: Il cambiamento che tanto desideriamo comincia da me e non dalla conversione di chi mi sta accanto. - 80Ciaccarini : RT @BeppeBort: Il cambiamento che tanto desideriamo comincia da me e non dalla conversione di chi mi sta accanto. - AlessandroRosc7 : RT @BeppeBort: Il cambiamento che tanto desideriamo comincia da me e non dalla conversione di chi mi sta accanto. -