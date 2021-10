Celta de Vigo vs Siviglia: statistiche e numeri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Celta Vigo ha perso le ultime due partite contro il Siviglia in campionato, subendo quattro gol in ogni singolo incontro. La squadra galiziana potrebbe eguagliare la sua più lunga serie di sconfitte contro i biancorossi nel 21° secolo (3, sia nel 2007 che nel 2017). Dopo tre sconfitte consecutive in trasferta contro il Celta Vigo nella competizione tra il 2018 e il 2020, il Siviglia ha trovato i tre punti nell’ultima gara giocata al Balaìdos: 4-3 nell’aprile 2021. In quell’occasione Iago Aspas ha segnato la sua 20ª doppietta nella massima serie. Il Celta Vigo ha conquistato sette punti dopo otto partite in Liga (2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Nelle ultime otto stagioni è il suo secondo record di punti negativo nella competizione (sei punti ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilha perso le ultime due partite contro ilin campionato, subendo quattro gol in ogni singolo incontro. La squadra galiziana potrebbe eguagliare la sua più lunga serie di sconfitte contro i biancorossi nel 21° secolo (3, sia nel 2007 che nel 2017). Dopo tre sconfitte consecutive in trasferta contro ilnella competizione tra il 2018 e il 2020, ilha trovato i tre punti nell’ultima gara giocata al Balaìdos: 4-3 nell’aprile 2021. In quell’occasione Iago Aspas ha segnato la sua 20ª doppietta nella massima serie. Ilha conquistato sette punti dopo otto partite in Liga (2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Nelle ultime otto stagioni è il suo secondo record di punti negativo nella competizione (sei punti ...

