Caos Green Pass | Draghi | Pd e FI bloccano il Paese Cresce il rischio paralisi Scaffali vuoti e non solo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La decisione del governo italiano di rendere obbligatorio il certificato verde Covid-19, il famigerato, nonper entrare in luoghi come ristoranti o cinema, ma anche per tutti i lavoratori pubblici e privati, è tra le più restrittive al mondo. Un caso praticamente... Segui su affaritaliani.it

sole24ore : Green pass a lavoro, tamponi insufficienti: rischio caos in farmacia dal 15 ottobre - ilfoglio_it : Il caos #greenpass travolge anche la polizia. 'C'è il rischio discriminazione anche per chi è vaccinato', dice il s… - Agenzia_Italia : #GreenPass, è caos tra porti e tir. Si rischia un 'venerdì nero' _ Incerto il negoziato con i portuali di Trieste e… - infoitinterno : Green pass obbligatorio, incognita autotrasporto: venerdì rischio caos nel porto di Genova - infoitinterno : Green pass obbligatorio. Dai trasporti alle forze dell’ordine: i settori a rischio caos -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Green

... con l'assalto della sede della Cgil da parte di decine di manifestanti Nopass. Taormina è ... Violenza "fascista" a Roma?da Massimo Giletti: in studio, lui - Guarda... la vice - questore di Roma scesa in piazza con i Nopass e sospesa dopo che sabato scorso ... La Schilirò la spara, scatta il massacro: "Rispetto, ho visto i morti",da Giletti - VideoUggè precisa di non aver ancora ricevuto risposta dal Ministero dell’Interno e dice che 'se questo atteggiamento proseguirà e non uscirà un chiarimento, può succedere di tutto” ', è la posizione di Co ...Che hanno ribadito che non pagheranno i tamponi dei camionisti: “Per loro non c’è l’impegno ne’ delle associazioni, ne’ delle aziende a pagare il tampone. Tra gli autisti circa il 30% è senza vaccino.