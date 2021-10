Ardea: al via i lavori di riqualificazione stradale a Tor San Lorenzo e Lido dei Pini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono partiti i lavori di riqualificazione e rifacimento del manto stradale di importanti arterie come la porzione di lungomare che va da Tor San Lorenzo a Lido dei Pini (confine comunale) e di Via del Pettirosso e Viale Nuova California. Con questo intervento si sigilla il rifacimento di tutto il litorale di Ardea che va dal confine di Pomezia a quello di Anzio, per un totale complessivo di 9 chilometri. Ad esso, si aggiunge il rifacimento anche di altrettante importanti arterie quali Via del Pettirosso e Viale Nuova California nonché la costruzione dei marciapiedi mancanti nel tratto riguardante l’abitato di Lido dei Pini. lavori di riqualificazione stradale a Tor San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono partiti idie rifacimento del mantodi importanti arterie come la porzione di lungomare che va da Tor Sandei(confine comunale) e di Via del Pettirosso e Viale Nuova California. Con questo intervento si sigilla il rifacimento di tutto il litorale diche va dal confine di Pomezia a quello di Anzio, per un totale complessivo di 9 chilometri. Ad esso, si aggiunge il rifacimento anche di altrettante importanti arterie quali Via del Pettirosso e Viale Nuova California nonché la costruzione dei marciapiedi mancanti nel tratto riguardante l’abitato dideidia Tor San ...

Advertising

CorriereCitta : Ardea: al via i lavori di riqualificazione stradale a Tor San Lorenzo e Lido dei Pini - RugbyAnzioClub : Ti aspettiamo ad Anzio in via Ardea 8 tutti i martedì giovedì e venerdì dalle 17:00 in poi! Vieni a provare il Rugb… - RugbyAnzioClub : Vi aspettiamo tutti i martedì giovedì e venerdì dalle 17:00 in poi, per una prova gratuita di una settimana! Parte… - EcoLitoraleTv : Ardea, al via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni… - cercasicasait : Appartamento in Vendita ad Ardea (RM) Loc. Colle Romito Viale della Corona Australe 83 Angolo via Dell`orsa Minore… -