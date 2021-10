Andrea Dovizioso | “Voglio vincere il Mondiale di MotoGP”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Voglia diil Moto2022 a bordo della Yamaha.non si nasconde e getta sul campo di battaglia il suo nome per la prossima. Dopo aver sostenuto dei test privati, svolti tra Italia e Spagna, con l’Aprilia, il centauro nato a Forlimpopoli è pronto a rimettersi in gioco nella classe regina delle due ruote. Le parole di: “Sono pazzo? Ti dico…” Ecco le dichiarazioni di.com: “Se sono qui è per provare ail campionato. Tutti possono dirmi che sono pazzo, ma se sono qui è perchéprovare a farlo. Quando è arrivata questa opportunità, non ho potuto dire di no. Era qualcosa che volevo fare da ...

Segnali incoraggianti dunque da parte del nativo di Forlimpopoli, chiamato adesso a confermare questi progressi tra due weekend a Misano in occasione del GP dell'Emilia Romagna.sta affrontando queste ultime prove del Mondiale 2021 come dei test in vista della prossima stagione , quando potrà contare su un mezzo (la M1 ufficiale) decisamente più competitivo almeno ...Esclusiva: 'Mi mancava l'adrenalina della MotoGP'Andrea Dovizioso lancia la sua candidatura al titolo della nuova MotoGP. Il pilota è prontissimo per la prossima stagione ...Andrea Dovizioso, pilota Petronas, ha parlato del suo ritorno in pista e della voglia di aiutare la Yamaha nel migliorare la moto La MotoGP ha riabbracciato Andrea Dovizioso, tornato in pista con la P ...