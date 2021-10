Amici, Inder si sfoga dopo l’espulsione: esplode la polemica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una notizia sta facendo il giro del web in questi ultimissimi giorni. L’insegnante di Amici è furiosa e si è rivolta con parole piene di rabbia e intrise di delusione verso Inder. Ecco cosa ha detto subito dopo la cacciata Scontro Inder e Anna Pettinelli-AltranotiziaAl talent di Canale Cinque è scoppiata una lite sfociata in un’aspra polemica sui social in cui è coinvolta Anna Pettinelli e Inder. Ecco cosa è appena accaduto ad Amici. Amici, la cacciata di Inder dal talent Più di una volta l’insegnate Anna Pettinelli aveva sospeso Inder, perché riteneva che il giovane allievo avesse violato il regolamento della scuola. Adesso però ha perso la pazienza e ha deciso di mandarlo via definitivamente, con ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una notizia sta facendo il giro del web in questi ultimissimi giorni. L’insegnante diè furiosa e si è rivolta con parole piene di rabbia e intrise di delusione verso. Ecco cosa ha detto subitola cacciata Scontroe Anna Pettinelli-AltranotiziaAl talent di Canale Cinque è scoppiata una lite sfociata in un’asprasui social in cui è coinvolta Anna Pettinelli e. Ecco cosa è appena accaduto ad, la cacciata didal talent Più di una volta l’insegnate Anna Pettinelli aveva sospeso, perché riteneva che il giovane allievo avesse violato il regolamento della scuola. Adesso però ha perso la pazienza e ha deciso di mandarlo via definitivamente, con ...

