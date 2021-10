Torino, problemi per Linetty in allenamento: le condizioni del centrocampista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Torino ha diramato un report ufficiale al termine dell’allenamento: infortunio per il centrocampista Linetty «allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica, Ivan Juric ha diretto un programma dapprima basato sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. Domani in calendario una sessione di allenamento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha diramato un report ufficiale al termine dell’: infortunio per ilmattutino per ilal Filadelfia. Dopo l’analisi tattica, Ivan Juric ha diretto un programma dapprima basato sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte ancheper un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. Domani in calendario una sessione di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MondoNapoli : Torino, Juric prepara la gara contro il Napoli. Problemi per alcuni giocatori - - 100x100Napoli : Torino, il report dell’allenamento mattutino: in gruppo Brekalo e Zima, problemi per Linetty - LadyElizabeth93 : Da quando viviamo fuori città non abbiamo mai più avuto problemi a livello di sanità: è semplicissimo prenotare, le… - cippalippissimo : RT @sregolatore: Ho un amico che cerca lavoro a Torino: 40 anni circa, rumeno, automunito, parla italiano senza problemi, incensurato, espe… - pitumpitumpah : RT @sregolatore: Ho un amico che cerca lavoro a Torino: 40 anni circa, rumeno, automunito, parla italiano senza problemi, incensurato, espe… -