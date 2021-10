Switch off digitale terrestre: quali i canali Mediaset e Rai visibili dal 20 ottobre solo in HD? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giorno 20 ottobre sarà cruciale per il mondo della tv italiana: dal prossimo mercoledì, infatti, molti dei canali del digitale terrestre transiteranno in modo definitivo all'HD e di fatto non saranno più visibili su dispositivi non aggiornati. Si può fare un test per verificare se la propria TV è compatibile con l'HD, che tra poco indicheremo: se questa verifica non sarà passata, ciò significherà che - tra una settimana - per alcuni dei canali Rai e Mediaset la visione sarà impossibile. Ecco tutti i dettagli delle prossime novità sulla prima fase dello Switch off digitale terrestre. Switch off digitale terrestre: cosa succede il 20 ottobre? La ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il giorno 20sarà cruciale per il mondo della tv italiana: dal prossimo mercoledì, infatti, molti deideltransiteranno in modo definitivo all'HD e di fatto non saranno piùsu dispositivi non aggiornati. Si può fare un test per verificare se la propria TV è compatibile con l'HD, che tra poco indicheremo: se questa verifica non sarà passata, ciò significherà che - tra una settimana - per alcuni deiRai ela visione sarà impossibile. Ecco tutti i dettagli delle prossime novità sulla prima fase dellooffoff: cosa succede il 20? La ...

