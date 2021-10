Studentessa no green pass, i colleghi espimono solidarietà: “No agli insulti e agli attacchi personali” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Esprimiamo piena solidarietà alla nostra collega Silvia, da giorni esposta a insulti e attacchi personali su testate e social media. È svilente notare come le infamie siano fomentate anche da opinionisti che si fregiano di essere contro la violenza, rispettosi di ogni essere umano, e che poi non perdono l'occasione di stimolare il pubblico ludibrio di una giovane Studentessa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Esprimiamo pienaalla nostra collega Silvia, da giorni esposta asu testate e social media. È svilente notare come le infamie siano fomentate anche da opinionisti che si fregiano di essere contro la violenza, rispettosi di ogni essere umano, e che poi non perdono l'occasione di stimolare il pubblico ludibrio di una giovane". L'articolo .

Advertising

repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - CottarelliCPI : A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare… - HuffPostItalia : La prof che ha invitato la studentessa senza Green pass a lasciare l'aula: 'Mai vista a lezione prima' - WestSer : Questa non rispetta la legge, mette in pericolo gli altri e poi fa pure la vittima. Il piagnisteo è proprio nel DNA… - fabiotempoMi : RT @DavPoggi: ?? STUDENTESSA NO GREEN PASS SI RIFIUTA DI LASCIARE L'AULA ?? LEZIONE SOSPESA ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ????? GRAZIE RAGAZZA, R… -