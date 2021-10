Scontri a Roma | altri 24 denunciati

Advertising

pdnetwork : Abbiamo chiesto al Governo di sciogliere tutte le organizzazioni di stampo fascista attraverso due mozioni presenta… - LegaSalvini : Daniele #Capezzone: 'Scontri a Roma? Il fatto che a quest'ora la Lamorgese sia ancora al suo posto è politicamente… - fattoquotidiano : Più di un anno di sit-in e cortei culminati, almeno in tre occasioni, in disordini e scontri. Ora l’arresto per qua… - lukewebsurfer : RT @fdragoni: 'Non fateci lezioni perché tutto ciò che più sinistramente somiglia a un regime siete voi!' @GiorgiaMeloni - IPinnipede : RT @IlPrimatoN: Il leader di FdI tuona: 'Risposta del ministro offensiva. In piazza c’erano anche agenti infiltrati?' -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma

Scontro in Aula tra Luciana Lamorgese e Giorgia Meloni . Il ministro dell'Interno si è presentato alla Camera dei deputati per rispondere a quanto accaduto sabato in piazza a. In particolare su come sia stato possibile che una protesta contro il Green pass si sia trasformato in un assalto alla Cgil. Per di più guidato da chi, come il leader di Forza Nuova Giuliano ...Manifestazione, Lamorgese: "No arresti per evitare rischi". Meloni: "volutamente permessi" Quindi, il tema dello scioglimento di Forza Nuova e la conferma da parte della ministra dell'...Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, non è stato fermato a piazza del Popolo perché c'era il ' rischio di provocare reazioni ...ALESSANDRIA - "Facciamo fronte comune contro neofascisti, anarchici e chiunque utilizzi la violenza come metodo di intimidazione, e di contrapposizione ...