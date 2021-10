Rui Patricio | 100 presenze col Portogallo | ' Grande orgoglio'

Advertising

ROMA - "Un grande motivo di orgoglio". Sul proprio profilo Instagram il portiere della Roma e del Portogallocelebra così il traguardo di 100 presenze con la propria nazionale raggiunto in occasione della vittoria dei lusitani contro il Lussemburgo, per 5 - 0: "Un grande motivo di orgoglio poter ...Attiva ora Probabile formazione ROMA (4 - 2 - 3 - 1):; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Leggi i commenti News as ...ROMA - "Un grande motivo di orgoglio". Sul proprio profilo Instagram il portiere della Roma e del Portogallo Rui Patricio celebra così il traguardo di 100 presenze con la propria nazionale raggiunto i ...Il portiere giallorosso, titolare inamovibile della sua nazionale: "Traguardo importante raggiunto con una vittoria verso il nostro obiettivo" ...