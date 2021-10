Roma | rapinarono e riempirono di botte un uomo | Daspo urbano per 3 ragazzini

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Sono stati adottati dal Questore, sulla base dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, 3 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 13 bis della legge n. 48/2017 nei confronti di altrettanti ragazzi di 14 anni che, nei giorni scorsi, si erano resi responsabili, in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. In particolare alle 5 e 50 del 26 settembre si era presentato presso il XV Distretto di Polizia Ponte Milvio, diretto da Mangino Luigi, un, il quale, emotivamente scosso e visibilmente ferito sulla parte destra del volto, ha riferito loro di essere stato vittima di una rapina da parte di tre giovani, probabilmente minorenni. La vittima ha poi precisato che i ragazzi, autori della rapina, si trovavano sul suo medesimo autobus ed erano scesi con lui alla fermata nei ...

