Riaperture e Green pass, Regioni aggiornano linee guida ristoranti e discoteche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le Regioni aggiornano le linee guida per le Riaperture, che riguardano anche discoteche e ristoranti, anche alla luce del Green pass Italia obbligatorio. "La Conferenza delle Regioni ha rivisto e aggiornato oggi le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. Il nuovo testo recepisce alcune misure introdotte da provvedimenti recenti – sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga – Basti considerare l'obbligo del Green pass, il superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, previsto dal 'decreto capienze' ed infine dalla riapertura delle sale da ...

