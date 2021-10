Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani a Sassuolo, in provincia di Modena. E’ successo ieri, verso le 19, quando l’anziana, che vagava in stato confusionale, si è introdotta nel cortile di una villetta ed è stata assalita da due cani di razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino. L’89enne ha trovato il cancello semi-chiuso della villetta di via Marco Polo ed è entrata. L’aveva lasciato così la figlia del proprietario in attesa della madre. Sorpresa dalla presenza della donna, la bambina l’avrebbe invitata ad uscire ma non c’è stato il tempo: i due cani di famiglia l’hanno attaccata fino ad ammazzarla. A nulla sono valsi i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica giunti sul posto assieme a carabinieri e polizia. Sconvolto il figlio della vittima che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è mortada duea Sassuolo, in provincia di. E’ successo ieri, verso le 19, quando l’anziana, che vagava in stato confusionale, si è introdotta neldi una villetta ed è stata assalita da duedi razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino. L’ha trovato il cancello semi-chiuso della villetta di via Marco Polo ed è entrata. L’aveva lasciato così la figlia del proprietario in attesa della madre. Sorpresa dalla presenza della donna, la bambina l’avrebbe invitata ad uscire ma non c’è stato il tempo: i duedi famiglia l’hanno attaccata fino ad ammazzarla. A nulla sono valsi i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica giunti sul posto assieme a carabinieri e polizia. Sconvolto il figlio della vittima che ...

Advertising

TelevideoRai101 : Modena, 89enne muore sbranata da 2 cani - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: Tragedia a #Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile. - Adnkronos : Tragedia a #Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile. - italiaserait : Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile - fisco24_info : Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile: E' accaduto ieri a Sassuolo. L'anziana vagava in stato con… -