Michetti: in 100 giorni ho ricevuto 86 attacchi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “In questi giorni ho capito una cosa: Giorgia ha fatto un danno enorme perché era stato già preparato uno spartito. Ma Meloni ha candidato un moderato con un passato da centrista. E questo ha sconcertato tutti. Così in 100 giorni di campagna ho ricevuto 86 attacchi, quasi uno al giorno”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, del segretario della Lega, Matteo Salvini, del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e dell’assessore alla Cultura in pectore in caso di vittoria alle elezioni, Vittorio Sgarbi. “Mi rendo conto che noi tutti nel centrodestra abbiamo gli stessi valori- ha aggiunto Michetti- amiamo la patria, rispettiamo le Istituzioni e le regole, e amiamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “In questiho capito una cosa: Giorgia ha fatto un danno enorme perché era stato già preparato uno spartito. Ma Meloni ha candidato un moderato con un passato da centrista. E questo ha sconcertato tutti. Così in 100di campagna ho86, quasi uno al giorno”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, del segretario della Lega, Matteo Salvini, del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e dell’assessore alla Cultura in pectore in caso di vittoria alle elezioni, Vittorio Sgarbi. “Mi rendo conto che noi tutti nel centrodestra abbiamo gli stessi valori- ha aggiunto- amiamo la patria, rispettiamo le Istituzioni e le regole, e amiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Michetti 100 Green pass, Draghi non molla Per il dopo quota 100 si potrebbe ipotizzare un sistema misto con la possibilità di accedere a una ... si terrà la conferenza stampa del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, con ...

Il paese piccolissimo che va al ballottaggio 22 - 22 - 1 bianca e quello vicino dove sono tutti vaccinati Certo, Roma, la madre di tutti i ballottaggi, con lo scontro Michetti - Gualtieri reso ancor più infuocato dalle violenze di piazza di sabato pomeriggio, dall'...infatti il record del Comune con il 100 ...

MICHETTI INCONTRA MARSILIO, “ABRUZZO HA SALVATO ROMA DA RIFIUTI” ROMA – Questa mattina si sono incontrati a Roma il candidato Sindaco del centrodestra Enrico Michetti e il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Al centro dei colloqui i rapporti tra la Ca ...

