Meteo mercoledì: impulso artico in arrivo, con pioggia e neve. Ecco le zone più colpite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un anticiclone delle Azzorre troppo sbilanciato verso le Isole Britanniche continuerà ad invogliare le correnti fredde di matrice scandinava a scendere verso il cuore dell’Europa e fin verso il Mediterraneo. I prossimi giorni saranno davvero invernali per molte nazioni, soprattutto per Germania, Polonia, Austria e Balcani ma anche l’Italia soprattutto il versante orientale ed il Meridione saranno esposti ad una instabilità di stampo tardo autunnale, a tratti persino invernale. Il secondo impulso freddo ci raggiungerà tra la giornata di martedì e quella di mercoledì mentre il vortice attualmente presente sul Centro-Sud Italia esaurirà la sua energia. Ancora una volta le regioni più esposte saranno quelle adriatiche e quelle meridionali, proprio su queste ultime è attesa l’instabilità più marcata con ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un anticiclone delle Azzorre troppo sbilanciato verso le Isole Britanniche continuerà ad invogliare le correnti fredde di matrice scandinava a scendere verso il cuore dell’Europa e fin verso il Mediterraneo. I prossimi giorni saranno davvero invernali per molte nazioni, soprattutto per Germania, Polonia, Austria e Balcani ma anche l’Italia soprattutto il versante orientale ed il Meridione saranno esposti ad una instabilità di stampo tardo autunnale, a tratti persino invernale. Il secondofreddo ci raggiungerà tra la giornata di martedì e quella dimentre il vortice attualmente presente sul Centro-Sud Italia esaurirà la sua energia. Ancora una volta le regioni più esposte saranno quelle adriatiche e quelle meridionali, proprio su queste ultime è attesa l’instabilità più marcata con ...

