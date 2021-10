Massimo Giletti e Claudia Gerini beccati insieme | amicizia o amore?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una coppia formata danon può non piacere ma non è il gossip a decidere, anche se la rivista Chi pubblica le loro foto. L’attrice e il conduttore sono statia Roma, durante una passeggiata, chissà se romantica o meno, in uno dei posti più belli della Capitale, Fontana di Trevi. Chiacchiera tra amici o confidenze tra innamorati? Per il momentosembrano solo due buoni amici, un’che dura da anni e che hanno già mostrato più volte. Tutto è rimasto come un tempo o adesso che lasono single c’è altro da raccontare?...

Advertising

andreastoolbox : Claudia Gerini e Massimo Giletti complici, le foto di una romantica notte romana - Italia_Notizie : Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati insieme: “La strana coppia” - FQMagazineit : Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati insieme: “La strana coppia” - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Massimo Giletti riflessioni sulla radio e la radiovisione - ChiodiDonatella : RT @Storace: Stasera dalle 21 a Non è l’Arena di Massimo Giletti - La7 -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

L'intervento diNella seconda puntata della docu - serie è stata inserita una partecipazione straordinaria. Per quanto mi riguarda lo è più per l'impatto dell'intervento che per il ......TIRA A 13.30 TG LA7 TELEGIORNALE 14.15 TAGADÀ - TUTTO QUANDO FA POLITICA Attualità 16.40 TAGA DOC 18.00 GHOST WHISPERER 20.35 OTTO E MEZZO Attualità 21.15 NON È L'ARENA Attualità con...Claudia Gerini e Massimo Giletti complici e in sintonia in uno dei luoghi più magici della Capitale. L’attrice, che a Roma sta girando il suo primo film da regista Tapirulàn, e il conduttore di Non è ...Claudia Gerini e Massimo Giletti, amici di lunga data, sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale Chi durante una notte romana fatta di “confidenze e sorrisi”. La “strana coppia” – questo l’epi ...