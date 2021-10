Manuel perde la vita a 22 anni: stava per laurearsi, 'aveva tanti sogni che sono svaniti via per sempre' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Purtroppo si regista ancora un'altra vittima sulle strade italiane, Manuel Laganà ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Reggio Calabria. aveva solo 22 anni e tra qualche giorno si sarebbe dovuto laureare. Reggio Calabria, incidente mortale a Pellaro. perde la vita un ragazzo di 22 anni Il drammatico scontro è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre intorno alle 00.30 tra una vettura e un Suv in cui si trovava EManuele Laganà. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constarne il decesso. sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Purtroppo si regista ancora un'altra vittima sulle strade italiane,Laganà ha perso lain un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Reggio Calabria.solo 22e tra qualche giorno si sarebbe dovuto laureare. Reggio Calabria, incidente mortale a Pellaro.laun ragazzo di 22Il drammatico scontro è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre intorno alle 00.30 tra una vettura e un Suv in cui si trovava Ee Laganà. Purtroppo l'impatto è stato fatale. Sul postointervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constarne il decesso.intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del ...

Advertising

consensoinforma : @Manuel_Storm @MariaRitaDAdamo @hwarangnick @dottorbarbieri Non previene l'infezione e la trasmissibilita' e dopo x… - SteMissFranteco : Che squallido Manuel...Si è sentito che Sophie lo voleva avvicinare per strategia, ma lui non perde occasione per a… - conigliostrampa : RT @fabiogargiulo01: Francesca stava per cadere addosso a manuel in puntata per fare i suoi teatrini, rompe le porte, stacca i pannelli dal… - asiaobriien : RT @fabiogargiulo01: Francesca stava per cadere addosso a manuel in puntata per fare i suoi teatrini, rompe le porte, stacca i pannelli dal… - fabiogargiulo01 : Francesca stava per cadere addosso a manuel in puntata per fare i suoi teatrini, rompe le porte, stacca i pannelli… -