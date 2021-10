LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: corridori sul circuito di Rovoloni, gruppo a 1’58” dagli otto corridori in fuga (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:54 Anche il gruppo transita al GPM. Distacco sceso a 1’58”. 14:52 Primo passaggio al GPM di Fiorine. I primi a scollinare sono stati Matteo Zurlo (Zalf), Matteo Grendene (Beltrami) e Davide Bais (Eolo-Kometa) 14:49 Sul circuito i corridori dovranno affrontare i brevi strappi di Rovoloni e Bivio Fiorine. 14:46 Il gruppo di testa è entrato nel circuito con un vantaggio di 2’28” sul gruppo. 14:44 Completate le prime due ore di corsa. Media di 42.3 km/h quando mancano 85 km all’arrivo. 14:41 gruppo ora tirato dagli uomini dell’Astana di Alexey Lutsenko. La formazione del kazako e la UAE di Trentin si stanno occupando di rientrare sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:54 Anche iltransita al GPM. Distacco sceso a”. 14:52 Primo passaggio al GPM di Fiorine. I primi a scollinare sono stati Matteo Zurlo (Zalf), Matteo Grendene (Beltrami) e Davide Bais (Eolo-Kometa) 14:49 Suldovranno affrontare i brevi strappi die Bivio Fiorine. 14:46 Ildi testa è entrato nelcon un vantaggio di 2’28” sul. 14:44 Completate le prime due ore di corsa. Media di 42.3 km/h quando mancano 85 km all’arrivo. 14:41ora tiratouomini dell’Astana di Alexey Lutsenko. La formazione del kazako e la UAE di Trentin si stanno occupando di rientrare sulla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: testa e gruppo alle prese con il Monte Berico primo vero ostacolo - #Veneto… - corcionegiusep : @LittleMixlTALIA Fortunatamente ci sono tante persone che riescono a capire bene le situazioni, e che non puntano s… - JackyHopeWorld_ : lo sapevo che andava in live mentre ero a scuola...poi ho letto in giro che sono entrati anche hobi e kook in stanz… - zazoomblog : LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: 8 corridori in testa il gruppo è indietro di tre minuti! - #Veneto #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : #GirodelVeneto Dopo 40km di corsa gli otto battistrada hanno un vantaggio di 3'32' sul gruppo, controllato dalla… -