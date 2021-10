Juventus-Roma è duello anche sul mercato: Mourinho avanti! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica allo Stadium andrà in scena il big match tra Juventus e Roma. I bianconeri vogliono proseguire la rimonta in classifica, i giallorossi confermare di poter lottare per le prime posizioni e interrompere la ‘maledizione’ dello Stadium . Il big match in queste ultime ore si sta riversando anche sul calciomercato. I due club si contendono Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a giugno. Per il mercato invernale, sarebbe una interessante alternativa low cost per i bianconeri, impegnati nella rincorsa a Tchouameni che però si annuncia piuttosto dispendiosa. La Roma presto incontrerà l’agente di Zakaria. Entro fine mese, i giallorossi vogliono aprirsi una corsia preferenziale per bruciare tutta la concorrenza e rinforzare la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica allo Stadium andrà in scena il big match tra. I bianconeri vogliono proseguire la rimonta in classifica, i giallorossi confermare di poter lottare per le prime posizioni e interrompere la ‘maledizione’ dello Stadium . Il big match in queste ultime ore si sta riversandosul calcio. I due club si contendono Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a giugno. Per ilinvernale, sarebbe una interessante alternativa low cost per i bianconeri, impegnati nella rincorsa a Tchouameni che però si annuncia piuttosto dispendiosa. Lapresto incontrerà l’agente di Zakaria. Entro fine mese, i giallorossi vogliono aprirsi una corsia preferenziale per bruciare tutta la concorrenza e rinforzare la ...

juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - juventusfc : Vendite iniziate! ?? - infoitsport : Serie A, Roma, come sta Abraham? Infortunio in Inghilterra-Ungheria, la Juventus è a forte rischio - calciomercatoit : #SerieA, sul caro biglietti la stoccata di #Damascelli: 'Prezzi come quelli di gas e luce, altro che calcio del pop… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma Juve, sondato Zakaria: è sfida alla Roma ...è che il divorzio si consumerà in inverno e in pole position per l'ex Young Boys c'è la Roma di José Mourinho . Stando a quanto filtra da fonti svizzere, però, negli ultimi tempi la Juventus ha ...

La Juventus riprende i contatti per Zakaria. Doppia sfida alla Roma con Witsel In agosto, oltre alla Juventus, si era informata anche la Roma per il belga. Per entrambi i club, che preferirebbero investire su profili Under 30, Witsel resta un'alternativa d'esperienza e in saldo ...

Boniek: "Zalewski è un bravo ragazzo. Juve-Roma? Vi racconto tutto" Corriere dello Sport Serie A, Roma, come sta Abraham? Infortunio in Inghilterra-Ungheria, la Juventus è a forte rischio Abraham è uscito dal campo zoppicante e si teme che possa trattarsi più che di un problema muscolare, di una distorsione alla caviglia. Serie A Milan, ecco Mirante: visite mediche e firma in giornata ...

Juve, sondato Zakaria: è sfida alla Roma TORINO - Non c’è soltanto Paul Pogba, il grande sogno dei tifosi della Juventus, con il contratto in scadenza a giugno. Se l’ex bianconero non ha ancora rinnovato con il Manchester United, ma gli ingl ...

