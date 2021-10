Inter, Bastoni: 'Studio Sergio Ramos e ringrazio Conte' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi Bastoni è il presente dell'Inter di Inzaghi ma rappresenta già anche il futuro della difesa nerazzurra. Sta diventando una certezza della Nazionale, il segreto è negli idoli sportivi da seguire: "... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggiè il presente dell'di Inzaghi ma rappresenta già anche il futuro della difesa nerazzurra. Sta diventando una certezza della Nazionale, il segreto è negli idoli sportivi da seguire: "...

Advertising

FBiasin : A leggere qua e là, il #Newcastle: ci prova per #Bastoni. ci prova per #Skriniar. ci prova per #Brozovic. ci prova… - FcInterNewsit : Protagonista di una chiacchierata su Twitch con 'Gli Autogol', Alessandro #Bastoni racconta se stesso e la sua… - Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - InterFanTV : #Bastoni ha parlato dell'#Inter di oggi, del rapporto con i compagni di squadra e di Nazionale: - sportli26181512 : #Inter, #Bastoni: 'Studio Sergio Ramos e ringrazio Conte': Il difensore nerazzurro si racconta e parla di Eriksen:… -