(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi federati italiani a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20.In una nota al Ministro dell’Interno la Commissione di garanzia scrive che “si ritiene opportuno segnalare che le annunciate modalità di attuazione” degli“destano particolare preoccupazione per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti”.La Commissione ha espresso nella nota una “valutazione dità” riscontrando le seguenti violazioni: “mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni” e per “mancato ...

Advertising

eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: Illegittimi gli scioperi dal 15 al 20 ottobre - scaradozzis : RT @HuffPostItalia: Illegittimi gli scioperi dal 15 al 20 ottobre - marioerdrago : RT @HuffPostItalia: Illegittimi gli scioperi dal 15 al 20 ottobre - maxino1310 : @dottorbarbieri Gli illegittimi siete voi...... - HuffPostItalia : Illegittimi gli scioperi dal 15 al 20 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Illegittimi gli

L'HuffPost

La sentenza del Tar dice cheatti sonoperché sulla variante del 2009, trasfusa nella variante del 2015, è stata omessa la Vas in riferimento agli insediamenti residenziali. Il ...... prima dell'inizio dello sciopero, una serie di attività volte ad evitare o ad attenuare...lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dell'astensione con il compimento di atti...La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati auton ...Sono in corso in questi giorni le prove per il TFA sostegno, la prosecuzione per l'accesso al numero programmato. L'Anief ha già vinto un ricorso l'anno scorso al Tribunale amministrativo, ...